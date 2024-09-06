 Когда ребенок «цветет»: болезни кожи у младенцев

Причины кожных заболеваний различны - проявления острых и хронических инфекционных болезней, аутоиммунные состояния, наследственность, изменения нервной системы, гипо- и гипервитаминозы, паразитарные поражения кожи и другие.

Болезни кожи могут возникать с первого месяца жизни и проявляются в виде различных высыпаний. Причина в том, что на фоне материнских гормонов у детей образуется закупорка сальных и потовых желез. К месяцу прыщики распространяются по всему лицу. Их называют «прыщики новорожденных», а в народе говорят – «ребёнок цветет».



Еще одним характерным заболеванием для детей первого года жизни являются себорейные корки. Они требуют только обработки: смягчения, увлажнения, небольшого вычесывания. Эти состояния не представляют никакой опасности.



У ребёнка первого года жизни особая кожа. Чаще всего высыпания, потертости, раздражения и инфицирования появляются в области промежности. Это называется «пеленочный дерматит», возникающий при неправильном использовании подгузника.