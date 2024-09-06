Владимир Солодов прокомментировал ключевые для Камчатки моменты пленарной сессии на ВЭФ-2024

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал задачи, которые озвучил Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Мы вышли из зала заседания с конкретными задачами. Могу сказать, что над многими из них мы на Камчатке уже работаем, они в процессе исполнения. Особенно приятно, что по итогам моего вчерашнего доклада Президенту два ключевых направления стали поручениями. Это усиление работы по программе перезагрузки дальневосточных городов, созданию комфортной городской среды и новой экономики. Регионам Дальнего Востока будет выделено дополнительное финансирование через систему инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 100 миллиардов рублей и фиксация — в качестве приоритетного направления нацпроектов с определением конкретных лимитов. Это те вещи, которые я вчера просил Владимира Владимировича поддержать, и вот сегодня они стали уже официальными задачами для всей страны. Приятно, что Камчатка отмечена в числе регионов-лидеров по реализации программы развития городов. Мы будем усиливать эту работу», — сказал Владимир Солодов.

На пленарной сессии прозвучал ответ о субсидирования внутренних авиаперевозок по Камчатке.

«Жители постоянно задают вопрос про высокую стоимость перелетов внутри Камчатского края. Я уже обращался с этим вопросом к Президенту. Он отметил, что решение затянулось, обратил внимание, что нужно ускориться. Есть вероятность, что уже со следующего года мы получим средства федерального бюджета на эти цели. Это будет радикальное долгожданное изменение в политике финансирования перевозок. До сегодняшнего дня из федерального бюджета софинансировались только межрегиональные перевозки. А регионы, где огромные расстояния предполагают перемещение внутри региона воздушным видом транспорта, оставались за скобками», — добавил глава региона.

Владимир Путин в своем выступлении коснулся темы поддержки отдельных категорий граждан через жилищные программы. На сегодня льготная ипотека под 2% существует только на Дальнем Востоке и даёт возможности для увеличения рынка жилья и поддержки жителей. Президент сообщил также о сохранении повышенных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке. Кроме того Владимир Путин поручил с 1 июля поднять до миллиона рублей выплату на погашение ипотеки для многодетных семей в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

«В целом мы видим, что Владимир Владимирович очень глубоко погружен в проблематику, которой мы занимаемся. И те посылы, которые сегодня даны, позволят нам еще точнее настроить нашу работу на потребности и ожидания жителей Камчатского края», — подчеркнул глава Камчатского края.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Повестка события, проходящего под лозунгом «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», сфокусирована на ключевых вызовах сегодняшнего дня — развитии международного сотрудничества, технологического суверенитета, транспортной, финансовой, логистической систем, преумножении ресурсов Дальнего Востока, поддержке образовательной среды, социальных проектов и патриотической инициативы. Участие в ВЭФ принимает делегация Камчатского края.