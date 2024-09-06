До 1 октября федеральные льготники Камчатки могут выбрать форму получения набора соцуслуг

До 1 октября 2024 года федеральные льготники Камчатского края могут выбрать форму получения набора социальных услуг. Федеральные льготники края, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют право на набор социальных услуг (НСУ). В него входит обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд на пригородных поездах.

Набор социальных услуг устанавливается в беззаявительном порядке после назначения ежемесячной денежной выплаты. НСУ предоставляется гражданам в двух форматах: в натуральном виде или в виде денежной компенсации. Изначально услуги устанавливаются в натуральной форме, за исключением ветеранов боевых действий и лиц, подвергшихся радиации. Позже льготники могут выбрать способ получения услуг. Например, две услуги – в натуральном виде, а одну — в денежном эквиваленте. Выбрать форму получения социальных услуг в 2025 году необходимо до 1 октября текущего года. Выбранная форма начнет действовать с 1 января следующего года.

Заявление можно подать на портале Госуслуг, в клиентских службах отделения СФР по Камчатскому краю или МФЦ. Если гражданин не хочет менять способ получения НСУ, то обращаться никуда не нужно. В этом случае НСУ будет предоставляться в ранее выбранной форме, пока человек не изменит свое решение и не подаст новое заявление. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе отделения СФР по Камчатскому краю.

Отделение СФР по Камчатскому краю призывает льготников обдуманно подходить к выбору между льготами и их денежным эквивалентом. Если отказаться от натуральных льгот (всех или одной из предложенных), то в течение всего следующего года ими нельзя будет воспользоваться. Выбирая форму получения данной меры поддержки, важно помнить, что льготы в натуральном виде предоставляются не в пределах суммы денежной компенсации, а в том объёме, который необходим человеку.

В 2024 году 11 818 жителей Камчатского края сделали свой выбор в пользу денежного эквивалента соцуслуг и отказались от натуральной формы НСУ полностью или частично. Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля текущего года составляет 1578,50 рублей в месяц, в том числе:

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 188,08 руб.;

- обеспечение лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью — 1 215,80 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174,62 руб.

Отделение СФР по Камчатскому краю напоминает, что к федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, и др. (полный список льготников можно посмотреть на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/nsu/).

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