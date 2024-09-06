Достоверная информация о текущей ситуации в крае — Алексей Костылев о «Прямой линии» с главой региона

Прямая линия с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым состоится 12 сентября.

«Я считаю, что Прямая линия - очень интересное мероприятие, хотя бы по той простой причине, что каждый из нас, будучи патриотом своей земли, хочет понять, насколько мы находимся в позитивном движении или у нас возникают какие-то проблемы. Оценку экономического состояния, мы видим по возведенным зданиям, по каким-то социальным объектам, по запуску каких-то новых авиа и прочих маршрутов. Но мы не знаем, в какой это находится в стадии, выполнено ли это на 100%, или есть какие-то недочеты, это все может сказать только губернатор. И вот эта вот вводная часть разговора с гражданами, где он анализирует обстановку в крае, очень важна для понимания, где мы находимся. Губернатор всегда открыт для любых вопросов», —сказал Председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев

Губернатор Владимир Солодов проведёт «Прямую линию» 12 сентября в 19:30. Вопросы вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот, как в виде текста, так в видеоформате.

В эфире будут поднимать ключевые для региона темы: поддержка земляков на СВО, проблемы здравоохранения, благоустройство территорий и дорожное строительство, вопросы получения образования.

Трансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале правительства Камчатского края, канале ИА «Камчатка», федеральном канале «Россия 24», а также на региональных телеканалах — «41 Регион» и «Камчатка-1».