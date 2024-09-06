Авторы хита о героической обороне Петропавловска 1854 года станут звёздными гостями Дня города

Группа Radio Tapok и её идейный вдохновитель Олег Абрамов выступят в Петропавловске-Камчатском 7 сентября на праздновании Дня города. Музыканты исполнят свои популярные композиции, в том числе легендарный хит «Петропавловск», который написан в прошлом году и за короткое время набрал миллионы просмотров. Песня посвящена героической обороне Петропавловского порта во время Крымской войны 1853-1856 годов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

В этом году мы отмечаем 170-летие обороны Петропавловска от нападения превосходящей по силе англо-французской эскадры в 1854 году. Главные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной для нашего города и всей страны дате, состоялись накануне, 5 сентября. Часть из них пройдет в День города, который горожане и гости краевой столицы отметят уже завтра.

Напомним, что организаторы подготовили для гостей празднования насыщенную культурную и спортивную программу, включая театрализованное представление под открытым небом о героических событиях. Завершится праздник в 22:00 фейерверком.