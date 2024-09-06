Григорий Данской выступит с концертом авторских песен на Камчатке

Музыкальный концерт «Знакомьтесь: Григорий Данской» пройдет в краевой библиотеке 9 сентября в 18:30, сообщили в учреждении.

«Приезжий гость с материка, уникальный автор-исполнитель с большим багажом песен, песни разной тематики. Григорий – музыкант с филологическим образованием, гастролирует по всей стране и только. Он пишет песни на стыке разных жанров и создаётся ощущение, что для него нет музыкальных и поэтических рамок. Творчество Данского безгранично, как космос! Те люди, которые придут на концерт, сделают для себя открытие. Это первый и единственный его концерт на Камчатке», – рассказала корреспонденту информагентства «Камчатка» координатор фестиваля «Камчатская гитара» Марина Пастухова.

Также сегодня на реке Микиже в 16:00 музыкант выступит со своим сольным концертом.

Григорий лауреат ряда Всероссийского фестиваля «Московские окна» и Международного фестиваля «Петербургский аккорд». Победитель конкурса «Гамбургский счет среди бардов», участник «Всемирного слета бардов» 2003 года (Турция), 2005 года (Италия) и 2007 года (Испания).

Вход свободный. Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 25-19-14.