Чемпионат по оказанию первой помощи пройдет на Камчатке. В команде только подростки

Движение Первых и Российский Красный Крест дали старт региональным чемпионатам по первой помощи. До 31 октября соревнования пройдут в 86 регионах нашей страны.

«В Камчатском крае муниципальный этап проходит до 30 сентября. Чтобы принять в нём участие, необходимо пройти мастер-класс по оказанию первой помощи. Оставить заявку можно по ссылке (https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects/1646).

Затем участникам необходимо собрать команду из 5 ребят 14–17 лет, а также педагога или родителя в качестве куратора.

Далее для участия в муниципальном этапе всем членам команды необходимо пройти регистрацию по ссылке (https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects/2654).

Будет выявлена лучшая команда в каждом муниципальном образовании, которая примет участие в региональном чемпионате. Он состоится 26 октября в школе №33 г. Петропавловска-Камчатского», — сообщили организаторы

Движение Первых помогает сформировать у обучающихся активную социально-ответственную позиции, понимание необходимости оказания первой помощи нуждающимся и осознание ценностей добровольческой деятельности.

«В этом году Движение Первых совместно с Российским Красным Крестом расширяет масштабы нашего Всероссийского проекта «Первая помощь». В сентябре-октябре мы проведём региональные чемпионаты в 86 регионах России. Они объединят более 27 тысяч участников. Школьники и студенты СПО сформирую полезные навыки, получат важный опыт оказания первой помощи в различных бытовых ситуациях. Умение и готовность прийти на помощь – важнейшее качества каждого гражданина нашей страны», —сказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Только за прошлый год в соревнованиях приняли участие свыше 12,3 тысячи подростков.

Команда-победительница чемпионата от каждого региона примет участие во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи, который пройдет в Саранске 22-23 ноября 2024 года.