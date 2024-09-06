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  4. Как отличить потницу от аллергии у младенца — врачи рассказывают

Как отличить потницу от аллергии у младенца — врачи рассказывают

15:50
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Как отличить потницу от аллергии у младенца — врачи рассказывают

Иногда потницу можно перепутать с пищевыми аллергическими реакциями, поэтому за точной диагностикой лучше обратиться к врачу. В разных случаях она проявляется по-разному, но всегда будут такие симптомы:

– красные высыпания на поверхности кожи;
– пузырьки с прозрачной или желтоватой жидкостью;
– сухие корочки, вызывающие зуд и беспокойство.
Потница чаще всего поражает кожные покровы в тех местах, которые больше других закрыты и изолированы от доступа свежего воздуха: подмышки, складочки на шее и под коленками, ягодицы и область промежности.

Потница может совсем не беспокоить ребенка, но нельзя игнорировать ее малейшие проявления. Данная болезнь не является опасной, но создает условия для размножения микробов, которые способны испортить и здоровье, и настроение новорожденного.

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