Как отличить потницу от аллергии у младенца — врачи рассказывают

Иногда потницу можно перепутать с пищевыми аллергическими реакциями, поэтому за точной диагностикой лучше обратиться к врачу. В разных случаях она проявляется по-разному, но всегда будут такие симптомы:

– красные высыпания на поверхности кожи;

– пузырьки с прозрачной или желтоватой жидкостью;

– сухие корочки, вызывающие зуд и беспокойство.

Потница чаще всего поражает кожные покровы в тех местах, которые больше других закрыты и изолированы от доступа свежего воздуха: подмышки, складочки на шее и под коленками, ягодицы и область промежности.



Потница может совсем не беспокоить ребенка, но нельзя игнорировать ее малейшие проявления. Данная болезнь не является опасной, но создает условия для размножения микробов, которые способны испортить и здоровье, и настроение новорожденного.