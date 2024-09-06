Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. В Елизовском районе проведут встречу по вопросам догазификации

В Елизовском районе проведут встречу по вопросам догазификации

15:40
52
В Елизовском районе проведут встречу по вопросам догазификации

В Елизовском районе продолжает работать программа догазификации частных домовладений, сообщили в районной администрации через свой телеграм-канал.

«Для жителей частных домовладений Раздольненского и Пионерского сельских поселений будет организована встреча по вопросам догазификации», – добавили в мэрии.

Встреча в посёлке Раздольном пройдёт 10 сентября в 16:00 по адресу: п. Раздольный, ДК «Сельский дом культуры Раздольненского СП», ул. Ролдугина, д.17. А 12 сентября в 17:00 встреча состоится с жителями посёлка Пионерского по адресу: п. Пионерский, ул. Бонивура, д.2/1.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Владимир Солодов провёл рабочую встречу с мэром города Фуюань
Командиры камчатских бригад рассказали, как встречают новобранцев-контрактников
На Камчатке прошла встреча губернатора полуострова и президента Торгово-промышленной палаты РФ
Глава Камчатского края провел встречу с региональным Комитетом семей воинов Отечества
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.