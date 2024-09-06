В Елизовском районе проведут встречу по вопросам догазификации

В Елизовском районе продолжает работать программа догазификации частных домовладений, сообщили в районной администрации через свой телеграм-канал.

«Для жителей частных домовладений Раздольненского и Пионерского сельских поселений будет организована встреча по вопросам догазификации», – добавили в мэрии.

Встреча в посёлке Раздольном пройдёт 10 сентября в 16:00 по адресу: п. Раздольный, ДК «Сельский дом культуры Раздольненского СП», ул. Ролдугина, д.17. А 12 сентября в 17:00 встреча состоится с жителями посёлка Пионерского по адресу: п. Пионерский, ул. Бонивура, д.2/1.