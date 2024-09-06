Местоисторический спектакль — камчатский зритель ждёт новую постановку краевого театра драмы и комедии

Официальный телеграм-канал Камчатского театра драмы и комедии анонсировал горячую премьеру 92 сезона — спектаклем, посвященным 170-летию обороны Петропавловска.

«Пьеса "Памятник "Слава" была написана драматургом, театральным критиком Александром Висловым. Этому предшествовало изучение исторических материалов, обсуждение драматургического материала с камчатскими историками и краеведами Ириной Витер, Сергеем Гавриловым, Павлом Калмыковым, Валентиной Ивановой, Татьяной Воробьевой, Александром Петровым», — говорится в сообщении.

В комментариях к посту постановку назвали «не просто исторический, а так сказать местноисторический спектакль»

«Премьера спектакля назначена на 18 октября. Она откроет 92-й театральный сезон и станет одним из ярких и масштабных событий в программе мероприятий, приуроченных к юбилею героической обороны Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в 1854 году», — анонсировали спектакль в КТДК.