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  4. В России около 9 миллионов человек страдают заболеваниями кожи — медицинская статистика

В России около 9 миллионов человек страдают заболеваниями кожи — медицинская статистика

18:25
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В России около 9 миллионов человек страдают заболеваниями кожи — медицинская статистика

В России заболеваниями кожи страдают 8,8 миллионов человек. Ежегодно в стране фиксируется более 6,5 миллионов новых случаев. Среди болезней кожи есть такие, которые имеют тяжелые последствия для организма, поэтому важно информировать население об их профилактике, отметили в Камчатском центре общественного здоровья.

«На первом месте по частоте заболеваний идет экзема, основная причина появления которой – нарушение функций центральной нервной и вегетативной нервной систем. На втором месте – псориаз, аутоимунное заболевание. Выявлена взаимосвязь между различными заболеваниями кожи и работой ЖКТ, печени и почек, поэтому лечить и контролировать такие болезни необходимо», — пояснили специалист

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