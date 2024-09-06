В России около 9 миллионов человек страдают заболеваниями кожи — медицинская статистика

В России заболеваниями кожи страдают 8,8 миллионов человек. Ежегодно в стране фиксируется более 6,5 миллионов новых случаев. Среди болезней кожи есть такие, которые имеют тяжелые последствия для организма, поэтому важно информировать население об их профилактике, отметили в Камчатском центре общественного здоровья.

«На первом месте по частоте заболеваний идет экзема, основная причина появления которой – нарушение функций центральной нервной и вегетативной нервной систем. На втором месте – псориаз, аутоимунное заболевание. Выявлена взаимосвязь между различными заболеваниями кожи и работой ЖКТ, печени и почек, поэтому лечить и контролировать такие болезни необходимо», — пояснили специалист