Соглашение о благоустройстве центра краевой столицы подписали Сбер и Камчатский край

Соглашение о стратегическом партнёрстве в рамках реализации проекта реновации Петропавловска-Камчатского подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель Правления Сбербанка Герман Греф в рамках Всероссийского экономического форума.

«Подписано значимое соглашение со Сбером, который является надежным партнером не только по финансовым задачам, но и по перезагрузке городской среды. У этой компании накоплен огромный опыт по реализации проектов туризма в городах по всей стране. Мне очень приятно, что благодаря личной вовлеченности Германа Оскаровича Грефа Петропавловск-Камчатский может опираться на эту компетенцию. Мы уже находимся в процессе практической реализации очистки Култучного озера. Сегодня договорились о том, что и пространство вокруг озера Сбер будет помогать проектировать и впоследствии реализовать. Это будут многофункциональные зоны, рассчитанные на самую широкую взрослую аудиторию, включая большой концертный зал в общественном центре на главной площади. Это специализированное всесезонное детское пространство, а также комплексное благоустройство зоны вокруг озера. Также конкретные решения зафиксированы в соглашении по развитию системы образования, усилению компетенции университета имени Витуса Беринга в сфере информационных технологий и создания новых исследовательских продуктов, в том числе — по языкам коренных народов севера», — сообщил Солодов.

В рамках строительства детского спортивного комплекса на территории бывшего стадиона «Спартак» установят комплекты новых тренажеров, качелей, батутов.

«Данное соглашение – это отчасти формализация тех практических шагов, которые уже сегодня предприняты Сбербанком в части проектирования благоустройства территории вокруг Култучного озера в центре краевой столицы, а также это подтверждение наших общих планов по дальнейшему благоустройству центра города. Так ПАО “Сбербанк” планирует благоустроить территорию вокруг Култучного озера с созданием там малых архитектурных форм, детской площадки и т.д. Также соглашение будет предполагать благоустройство части территории возле стадиона "Спартак": Сбер поможет спроектировать и создать там детский спортивный комплекс, который будет оснащён современным, удобным спортивным оборудованием для подрастающего поколения», — сообщила заместитель председателя правительства Юлия Морозова.

Заключение соглашения обеспечит дальнейшую вовлеченность ПАО «Сбербанк» в реализацию стратегических и пространственных приоритетов развития административного центра Камчатского края и туристической сферы региона в целом, что позволит получить соответствующие положительные эффекты при достижении показателей социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Добавим, при благоустройстве центра краевой столицы планируется обустройство общественного пространства, очистка Култучного озера, ликвидация коммунальных стоков в озеро, а также строительство локальных очистных сооружений. ПАО «Сбербанком» сегодня готовится проект по очистке Култучного озера.