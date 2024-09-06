День города в Петропавловске-Камчатском отметят 7 сентября

День города в Петропавловске-Камчатском отметят в субботу 7 сентября, сообщили в администрации ПКГО.

«Жителей и гостей полуострова ждет насыщенная культурная программа, часть из которой посвящена знаменательному событию – 170-летию героической обороны Петропавловского порта, который город отметил 5 сентября», – добавили в мэрии.

В 10:30 – возложение гирлянды Славы к памятнику первому губернатору Камчатки Василию Степановичу Завойко.

В 13:00 на площади у стелы «Город воинской славы» начнется официальная часть с участием первых лиц края и города, представителей депутатского корпуса, Командования войск и сил на Северо-Востоке РФ, общественности, духовенства, почетных граждан Петропавловска-Камчатского, молодежных объединений.

Гостями праздника также станут делегации из Светлодарска Донецкой Народной Республики и из Минска Республики Беларусь, которые прилетели на Камчатку для участия в слетах детей и молодежи.

С 13:15 у стелы «Город воинской славы» состоится плац-концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ совместно с оркестром Командования войск и сил на Северо-Востоке РФ.

В 14:15 на главной сцене у стелы «Город воинской славы» пройдет церемония вручения Губернатором Камчатского края юбилейных медалей потомкам героев обороны 1854 года в честь 170-летия героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.



В 14:35 начнется тематическое театрализованное представление, посвященное памятному дню 170-летия героической обороны, в котором задействованы жители города.



В 16:00 перед гостями праздника выступит военный оркестр Командования войск и сил на Северо-Востоке.

На ул. Озерновская коса в 16:00 начнется праздничная программа в рамках международного форума по сохранению хищных видов птиц «День Сокола» и фестиваль «От Руси до России».



Будет организована выставка работ – участников краевого конкурса детских рисунков «Легенда о Соколе» и Открытого городского конкурса детских рисунков «Петропавловская оборона».

В 19:30 для участников праздника исполнит музыкальные композиции казачий ансамбль «Русь».

В 20:45 начнется выступление российской группы «Radio Tapok», которая известна своим хитом «Петропавловск», посвященном героической обороне Петропавловского порта в 1854 году.

Отметим, что с 13:00 на ул. Озерновская коса будет работать тематическая детская интерактивная площадка. Откроется ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

На протяжении всего дня желающих поступить на военную службу по контракту либо задать все интересующие вопросы об этом приглашают в мобильный пункт отбора.

Для горожан и гостей праздника в центре города будет работать фуд-корт с тематическими зонами.

Интересные активности запланированы у памятника Святым Первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Среди них – выставка и мастер-классы реконструкторов Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «ГРЕНАДЕР» и военно-исторического клуба «7-й линейный полк».

Здесь же состоятся променад-спектакль об обороне 1854 года и спектакль «Камчатский бастион» от Камчатского театра кукол.

7 сентября для всех желающих продолжатся экскурсии об обороне: с 16:00 до 17:00 и с 18:00 до 19:00. Сбор группы у памятника-обелиска воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов в 1945 году. Экскурсовод – краевед, член Русского Географического Общества Ирина Васильевна Кисличенко. Телефон для записи на экскурсии: 8 (4152) 42-50-94.

Кроме того, с 5 по 7 сентября с 10:00 до 17:00 экскурсии пройдут на противодиверсионном катере проекта 21980 («Грачонок») Командования войск и сил на Северо-Востоке России. Пройти на катер можно в указанное врем с территории бывшего ООО «Пасифик Нетворк» по ул. Озерновская коса.

Любителей спорта и болельщиков в День города ждут в спортивном парке «Спартак». Здесь пройдет большая спортивная программа.

В 10:00 состоится легкоатлетический пробег «Эстафета мира».

В 12:00 начнется товарищеский матч по волейболу среди детских команд из Светлодарска и Петропавловска-Камчатского.

Будут открыты другие спортивные площадки.

Кульминацией празднования Дня города станет фейерверк в 22:00.

В связи с проведением праздничных мероприятий 7 сентября с 10:00 до 23:00 будет введено временное ограничение движения автомобильного транспорта по улице Озерновская коса от Аллеи ветеранов до поворота на площадь имени В.И. Ленина напротив памятника В.С. Завойко.

Напомним, что официальный – исторический День рождения Петропавловска-Камчатского отмечается 17 октября. Празднование дня города традиционно проходит в сентябре при более благоприятных погодных условиях.

В этом году все праздничные мероприятия, посвященные Дню города, совмещены с мероприятиями в честь 170-летия героической обороны Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры.