Нервы или гены: псориаз

Псориаз или чешуйчатый лишай – хроническое заболевание, поражающее кожу на различных участках тела, ногти и суставы (псориатический артрит).



Проявляется сыпью в виде бляшек с серебристыми чешуйками, которые кровоточат при соскабливании. Пациента беспокоит зуд, повышение температуры, атрофия мышц, вегетативные расстройства, психологический дискомфорт. Обостряется в холодное время года.



Обыкновенный псориаз - это наследственное, генетическое заболевание с нарушением обмена веществ, эндокринных желез, поражениями иммунной системы. Псориаз не заразен. Его могут спровоцировать стресс или длительное психоэмоциональное напряжение.



Лечение включает в себя приём лекарственных препаратов, изменение режима дня и питания, исключение эмоциональных и физических нагрузок. Пациенту показаны физиотерапевтические процедуры, покой, приём успокоительных и антигистаминных средств, специальные мази и лечение в условиях дневного стационара.

