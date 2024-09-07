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Нервы или гены: псориаз

17:08
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Нервы или гены: псориаз

Псориаз или чешуйчатый лишай – хроническое заболевание, поражающее кожу на различных участках тела, ногти и суставы (псориатический артрит).

Проявляется сыпью в виде бляшек с серебристыми чешуйками, которые кровоточат при соскабливании. Пациента беспокоит зуд, повышение температуры, атрофия мышц, вегетативные расстройства, психологический дискомфорт. Обостряется в холодное время года.

Обыкновенный псориаз - это наследственное, генетическое заболевание с нарушением обмена веществ, эндокринных желез, поражениями иммунной системы. Псориаз не заразен. Его могут спровоцировать стресс или длительное психоэмоциональное напряжение.

Лечение включает в себя приём лекарственных препаратов, изменение режима дня и питания, исключение эмоциональных и физических нагрузок. Пациенту показаны физиотерапевтические процедуры, покой, приём успокоительных и антигистаминных средств, специальные мази и лечение в условиях дневного стационара.

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