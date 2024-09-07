Подведены итоги Восточного экономического форума – 2024

Во Владивостоке 3–6 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2024. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались руководители ведущих российских и зарубежных компаний, представители государственных структур, ведущие экономисты и эксперты. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Форум не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и их сумма, и самое главное, количество принятых Президентом решений. Почти сразу после завершения ВЭФ в Москве под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина состоится стратегическая сессия на тему социально-экономического развития Дальнего Востока. Там будут прорабатываться предложения, которые прозвучали на Форуме и получили поддержку Президента. Хочу еще раз сказать: ВЭФ для нас – не какое-то большое красивое мероприятие. Для нас Форум – это сугубо рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Дальнего Востока», – заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В этом году ВЭФ в очередной раз подтвердил свой статус авторитетной площадки для обсуждения политико-экономических процессов в Азии, закрепив положительную динамику по укреплению торговых позиций России в АТР и интенсификации многосторонних и двусторонних связей со странами региона.

«Восточный экономический форум за 9 лет превратился в мощный институт национального развития. В рамках программы состоялось более 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров. На площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей. В нынешних реалиях ВЭФ помимо основных своих целей обретает еще один, более тонкий и не менее важный смысл. Он стал площадкой, которая демонстрирует всем в мире, как выглядит результат сотрудничества стран, если в основе такого сотрудничества лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и искреннее стремление к совместному созиданию», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Программа Форума была разделена на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты», «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

В Форуме приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию.

На Форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рублей.

Организатором выступил Фонд Росконгресса – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.