Владимир Солодов вручил памятные медали потомкам героев обороны Петропавловского порта в Крымскую и Русско-японскую войн

Сразу несколько представителей славных родов, чьи предки участвовали в обороне Петропавловского порта в Крымскую (1853) и русско-японскую (1904) войн собрались на Камчатке в дни празднования победы над англо-французами, чья эскадра пыталась захватить Петропавловск в 1854 году, но потерпела поражения от небольшого военного гарнизона и жителей города добровольно вставших под ружьё.



Губернатор Камчатки Владимир Солодов на торжественном собрании, посвященной славной победе русского оружия, вручил памятные медали представителям рода Мутовиных, князей братьев Максутовых, казачьих родов Селивановых и Крупениных.



«От лица всех потомков участников героической обороны Петропавловска хочу поблагодарить жителей за столь радушный приём и отдельно губернатора Владимира Солодова за возможность приехать на Камчатку. Это очень необычное чувство получить такую возможность “потрогать” живую, настоящую историю нашей страны, прикоснуться к этим историческим событиям, почувствовать связь поколений, испытать гордость за доблесть русского оружия. Без знания прошлого, своих корней не может быть будущего. Отрадно, что на Камчатке помнят события 170-летней давности — героическую оборону Петропавловска, которая была стратегически очень важной победой в Крымской войне. С праздником!», — поблагодарила камчатцев Мария Максутова.



Также глава Камчатского края вручил памятные медали начальнику Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главному военному дирижеру, заслуженному артисту России, генерал-майору Тимофею Маякину и начальнику оркестра, Заслуженному артисту России, полковнику Сергею Дурыгину.



Владимир Солодов, в своей речи отметил, что события 170-летней давности невозможно переоценить.



«Действительно, оборона Петропавловского порта – одна из наиболее славных страниц, которые вписаны в золотой фонд истории российского государства и русского воинства. Тогда совсем малочисленный, мало кому известный, но стратегически важный порт Петропавловск дал решительный отпор врагу. Враг был разгромлен благодаря решительности действий наших полководцев и военных, благодаря смелости и отваге тех, кто оборонял город, благодаря их единству. Это пример того, как объединились на деле защиты от врага и жители, и военные, и все, кто здесь в то время находились. И сегодня мы видим, что наши военные следуют этому примеру, и мы, гражданские власти, жители, население Камчатки, тоже на него ориентируемся, поддерживаем наших военных, помогаем и сегодня отстаивать интересы России здесь, на северо-востоке нашей страны и по всему миру. Сегодня в адрес Камчатки поступили поздравления от руководителей государства — Михаила Мишустина, Сергея Лаврова и многих других. Но я сегодня хочу еще передать слова искренних и личных поздравлений от Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы с ним два дня назад общались на Восточном экономическом форуме. И глава государства очень тепло и персонально относится к Камчатке, к ее истории и к увековечиванию памяти таких событий, как то, которое сегодня мы отмечаем», — сказал Владимир Солодов.