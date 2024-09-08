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  4. Забота о ребёнке: методы профилактики и лечения потницы

Забота о ребёнке: методы профилактики и лечения потницы

16:10
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Забота о ребёнке: методы профилактики и лечения потницы

В первую очередь нужно устранить причины развития потницы. Для этого необходимо снизить температуру воздуха в детской комнате до 21 градуса и постоянно проветривать помещение в любое время года. Во время проветривания малыша нужно вынести из комнаты.

Нужно использовать только качественные подгузники, которые позволят коже дышать, и чаще их менять. У новорожденного подгузник меняют раз в 3 часа. При смене на несколько минут можно оставить малыша голышом, чтобы пораженные участки кожи немного проветрились.

Особое внимание стоит уделить одежде ребенка: она должна быть из мягкой натуральной ткани и всегда соответствовать температуре дома и погодным условиям на улице во время прогулок.

Чтобы ускорить исчезновение сыпи, можно попробовать купания в отварах ромашки, череды, специальных травяных сборов. Кроме купаний можно использовать средства для детской гигиены: присыпки и кремы, содержащие оксид цинка.

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