«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался

Традиционный праздник «Алхалалалай» проводился на Камчатке 7-8 сентября в этнокультурном центре «Аушин». Организаторы праздника рассказали, что ительменский обряд «Алхалалалай» — визитная карточка Камчатского полуострова.



«Мы гордимся, что это событие уже объединяет не только коренные народы, но и всё население Камчатки», — поделились эмоциями устроители.



Кульминационным моментом обрядового праздника «Алхалалалай» стал открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Танцевальный марафон продолжался шесть часов подряд



Первое место и 150 тысяч рублейнатанцевали Катавынин Андрей и Терещенко Даниэла из Магадана. Им же достался приз в 50 тысяч за Кузелькингу, танец любви и страсти. Следом за ними стали у варовы Артём и Татьяна и Неёлова Надежда и Петровец Дмитрий с призовыми в 100 и 50 тысяч рублей