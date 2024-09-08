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  4. «Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался

«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался

15:05
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«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался

Традиционный праздник «Алхалалалай» проводился на Камчатке 7-8 сентября в этнокультурном центре «Аушин». Организаторы праздника рассказали, что ительменский обряд «Алхалалалай» — визитная карточка Камчатского полуострова.

«Мы гордимся, что это событие уже объединяет не только коренные народы, но и всё население Камчатки», — поделились эмоциями устроители.

Кульминационным моментом обрядового праздника «Алхалалалай» стал открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Танцевальный марафон продолжался шесть часов подряд

Первое место и 150 тысяч рублейнатанцевали Катавынин Андрей и Терещенко Даниэла из Магадана. Им же достался приз в 50 тысяч за Кузелькингу, танец любви и страсти. Следом за ними стали у варовы Артём и Татьяна и Неёлова Надежда и Петровец Дмитрий с призовыми в 100 и 50 тысяч рублей

«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 0«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 1«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 2«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 3«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 4«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 5«Алхалалалай» и чемпионат России по танцам коренных народов Камчатского края. Праздник удался 6

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