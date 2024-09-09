Жители Камчатки выберут лучшую работу фестиваля «Авача стрит-арт»

В Камчатском крае началось голосование за лучшую работу на фестивале «Авача стрит-арт – 2024». В течение нескольких дней на платформе «Камчатка в порядке» можно оценить работу художников, которые украсили торцы жилых домов в столице Камчатки.

В этом году фестиваль «Авача стрит-арт», в рамках губернаторского проекта «Город для жизни», прошёл в пятый раз. Тематика рисунков – Год семьи, природа, история города и Камчатского края. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

Список муралов нового сезона пополнили 10 картин на улицах Даурской, 8, Дальневосточной, 16 (триптих), Якорной, 1/1 и Ленинградской 65/1, Тушканова, 29/1, Арсеньева, 35, Фролова, 4 и Автомобилистов, 39. Одиннадцатый – заключительный мурал это года – будет посвящён героям СВО. Художник нанесёт его в ближайшее время.

С учётом рисунков этого года, художники уже изобразили на строениях и торцах зданий города 88 муралов. Часть из них посвящена знаменательному событию – 170-летию героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.

Проголосовать за лучший мурал можно здесь: https://vporyadke41.ru/voting/#/voting/27c3ff30-619f-4b99-acb3-954a31eda7fc?A4Qw5glgdiAuEHsoFICsAhUY...