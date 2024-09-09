80 жителей Камчатки задействовали в постановке в честь 170-летия обороны Петропавловского порта

Жители и гости Петропавловска-Камчатского стали зрителями театрализованного представления, посвящённого памятному дню 170-летия героической обороны Петропавловского порта в 1854 году и Дню города. Режиссёр постановки – Александр Долгов, известный горожанам как руководитель театральной студии «Паллада» - призёра многочисленных творческих конкурсов. Артисты студии и непрофессиональные актёры – жители города – показали собравшимся сцены из тех далеких времён, которые олицетворяли все этапы героической обороны 1854 года – с момента прихода в Петропавловский порт фрегатов «Аврора» и «Двина» и до панихиды по погибшим. Ключевые роли исполнили актёры театра «Паллада».

В постановке было задействовано около 80 горожан, а также четыре копии пушек того времени, две из которых привезены из Вилючинска и были сделаны 20 лет назад - к 150-летию обороны. Ещё две достоверные копии специально изготовлены в этом году в Воронеже мастером Сергеем Соловьевым. В сценах боя из этих пушек прозвучала имитация выстрелов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что спектакль вызвал большой интерес со стороны зрителей и стал ярким событием Дня города.

Отметим, что в этом году все праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, совмещены с мероприятиями в честь 170-летия героической обороны Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в 1854 году.

О том, как прошло празднование Дня города, смотрите в фоторепортаже фотографа ИА «Камчатка» Виктора Гуменюка: https://kamtoday.ru/news/society/teatralizovannaya-postanovka-v-chest-170-letiya-oborony-petropavlovskogo-porta/