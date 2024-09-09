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  4. Не приучайте детей к сомнительным традициям — медики предупреждают

Не приучайте детей к сомнительным традициям — медики предупреждают

10:59
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Не приучайте детей к сомнительным традициям — медики предупреждают

Из-за того, что психика в юном возрасте еще не сформирована, лечить детское пьянство крайне трудно, поэтому врачи категорически не советуют родителям предлагать ребенку спиртное за праздничным семейным столом.

«Пунш, безалкогольные пиво, детское шампанское и другие безалкогольные, но со «взрослым» названием напитки уже готовят ребенка к пьянству на подсознательном уровне. И в идеале, конечно, ребенок вообще не должен видеть выпивающих родителей, не то, что бутылки с алкоголем на столе», — отметила психолог Камчатского Центра общественного здоровья Татьяна Бутакова.

Меры профилактики детского алкоголизма на уровне семьи включают: излечение родителей от зависимости; антиалкогольное воспитание и хобби; здоровое питание; сбалансированный режим дня; полноценный сон.

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