Ирина Яровая добилась того, чтобы тяжелобольной ребенок с Камчатки получил жизненно необходимый препарат

Третьего сентября на имя вице-спикера ГД поступило обращение от отца тяжелобольного ребенка по вопросу приобретения препарата «Элевидис» для лечения миодистрофии Дюшенна.

«Особую обеспокоенность всегда вызывают обращения родителей по обеспечению лекарствами детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — рассказала Ирина Яровая.

Из обращения следует, что документы на оформление заявки поданы Минздравом Камчатского края с ошибками, а ответственный за подачу документов сотрудник находится в отпуске, в связи с чем потеряно драгоценное время и документы не попали на заседание экспертного совета Фонда «Круга добра», которое проводилось 29 августа, и не попадали на заседание, запланированное на 5 сентября.

«Мною незамедлительно в ручном режиме проведена работа с руководством федерального Минздрава и достигнута договоренность о рассмотрении и принципиальном одобрении заявки на заседании экспертного совета Фонда «Круга добра», которое состоялось 5 сентября.

Учитывая, что для обеспечения дорогостоящим лекарственным препаратом необходимо оформление документов и заключение договора, Минздрав России выразил готовность оперативно доработать документы во взаимодействии с Минздравом Камчатского края, поскольку в повторной заявке были также обнаружены недочеты. По информации Минздрава России лекарственный препарат поставляется по договорам с Фондом «Круг добра» регулярно и они готовы обеспечить поставку в возможно короткие сроки», — сообщила Ирина Яровая.

«Данное обращение актуализирует в целом проблему организации закупок Минздравом камчатского края лекарственных препаратов, которая напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи в регионе и саму возможность сохранения жизни и здоровья пациентов.

Аналогичные обращения неоднократно поступали и по вопросу отсутствия иных лекарственных препаратов, в частности, применяемых при лечении сахарного диабета и рассеянного склероза», — подчеркнула Ирина Яровая.

«В этой связи предложила на уровне регионального правительства навести порядок в вопросах деятельности регионального Минздрава и в вопросах обеспечения поставок лекарственных препаратов. Также мы провели личное обсуждение с губернатором края и договорились о принятии в регионе необходимых административно управленческих решений и прямых поручениях курирующему заместителю в Камчатском правительстве», — сообщила зампред ГД.