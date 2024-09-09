Чёрные ящики вертолёта Ми-8 доставили в Москву

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Росавиации Дмитрий Ядров провели двустороннюю встречу, в ходе которой стороны обсудили ход расследования причин крушения вертолёта Ми-8 и дальнейшее взаимодействие. Сегодня расследованием причин авиакатастрофы на Камчатке занимаются две федеральные комиссии: комиссия межгосударственного авиационного комитета и комиссия Росавиации совместно с Ространснадзором.

«Гибель людей — это трагедия. Крайне важно досконально разобраться в причинах произошедшего и совместно выработать те меры, которые позволят не допустить повторения таких ситуаций. Считаю эту задачу безусловным приоритетом. Максимально быстро мы отработали помощь семьям. 3,3 миллиона рублей получает семья каждого погибшего пассажира. Складывается эта сумма из страховых выплат, выплат авиакомпании и региональной поддержки. Оказываем содействие межгосударственному авиационному комитету. Одновременно с этим необходимо учитывать необходимость постоянного обеспечения воздушных перевозок на Камчатке, которые носят безальтернативный и жизнеобеспечивающий характер, особенно — для жителей отдалённых посёлков. Уверен, что совместно с федеральными и краевыми структурами мы выработаем решения всех задач», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как было отмечено в рамках встречи, важное направление работы касается обеспечения авиаперевозок в населённые пункты, для которых это безальтернативный вид сообщения. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Благодарю Владимира Солодова, как лицо субъекта, подставившего плечо по поиску и спасению воздушного судна в виде выплат, по оказанию помощи в доставке тел. В настоящее время сформировано две комиссии. Одна — межгосударственного авиационного комитета. Чёрные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Уверен, что в кратчайшие сроки уже будут оглашены предварительные причины произошедшей авиакатастрофы. Вторая комиссия работает совместно с Росавиацией и Ространснадзором. Мы должны посмотреть на эту ситуацию глубже и, помимо тех причин, которые мы увидим в ходе расшифровки чёрных ящиков, важно проанализировать работу авиакомпании “Витязь-Аэро” изнутри», — сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в авиакатастрофе 31 августа погибло три члена экипажа, два гида и 17 туристов из различных регионов страны. Вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелёт с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. В назначенное время экипаж не вышел на связь. В результате проведения поисковой операции обломки были обнаружены на высоте 900 метров вблизи места, где борт в последний раз выходил на связь.