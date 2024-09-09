Комплекты спутниковой связи, планшеты и мониторы доставили камчатским бойцам в зону СВО

Новую партию оборудования доставили военнослужащим сороковой гвардейской бригады морской пехоты. Закупка и отправка техники камчатским бойцам в зону проведения специальной военной операции ведётся по поручению Владимира Солодова.

«Очередную партию оборудования доставили военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты в зону специальной военной операции. Это комплекты спутниковой связи, которые позволяют иметь доступ к сети Интернет из любой точки Земли. Также отправили 100 радиостанций, шесть квадрокоптеров, планшеты, экраны и комплектующие к ним. Всё это было приобретено нами по сформированным ранее заявкам командования. Уверен, что оборудование поможет бойцам в выполнении боевых задач. Помощь фронту и поддержка бойцов на передовой — наша ключевая задача», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Кроме того, в этот раз по запросу военнослужащих 40-й бригады морской пехоты передали 10 генераторов. Всего с начала специальной военной операции Камчатский край передал на фронт более 46 тысяч единиц различного оборудования и более 150 тонн гуманитарной помощи.

«Хотим передать слова благодарности губернатору Камчатского края Владимиру Солодову за предоставленные технические средства. Ваша поддержка приближает нашу победу. Всё доставляется в кратчайшие сроки по запросу фронта. Морская пехота – сила. Победа будет за нами!», – сказали бойцы 40-й бригады морской пехоты.

Помощь фронту начали оказывать с самого начала специальной военной операции. За это время на фронт переданы 29 автомобилей, 638 беспилотников, 222 тепловизора, 81 подавитель БПЛА, более 2000 раций, свыше 13000 единиц экипировки и многое другое. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, камчатские бойцы постоянно получают различное оборудование по поручению главы региона. Владимир Солодов не раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, а поддержку оказывают не только власти Камчатского края, но и предприниматели и неравнодушные жители полуострова.