В Авачинской бухте состоялись учения камчатских спасателей-десантников

На Камчатке спасатели-десантники совместно с экипажем МИ-8 МЧС России отработали навыки спасения людей на воде. Спуск на воду или на плавсредство является одним из самых сложных и опасных элементов беспарашютного десантирования. К выполнению данной задачи допускаются только опытные десантники, имеющие большое количество спусков. Чтобы держать себя в форме, спасатели проводят регулярные тренировки. Одна из них прошла в акватории Авачинской бухты. В учениях были задействованы сотрудники поисково-спасательных отрядов МЧС России и КГКУ «ЦОД», а также экипаж МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

«В рамках тренировки первая группа спасателей вышла в бухту на спасательном катере «Лидер», другая — на спасательной катере «Асакадзе». Им предстояло сыграть роль условно пострадавших. Перед третьей группой спасателей стояла задача эвакуировать всех их на борт вертолёта. Когда стартовали учения, в оперативную дежурную смену поступил условный сигнал о бедствии. После этого борт МЧС России взмыл в воздух. По курсу — спасательный катер КГКУ «ЦОД» «Асакадзе». Чтобы поднять условно пострадавшего в воздушное судно, к обвязке спасателя пристегнули карабин, который, в свою очередь, прицепили к лебёдочной грузовой системе «СЛГ-300». Дальше началась напряжённая работа бортмеханика — он должен был точечно и максимально быстро подвести его к пострадавшему, что в условиях камчатской погоды, порой, очень непросто. После обнаружения пострадавшего, спасатели пристегнули его к себе и уже вместе они поднялись на борт», - рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

Далее настала очередь сотрудников МЧС России, которые для отработки тренировки придумали целую легенду — в море потерпело крушение рыболовецкое судно. Его экипаж воспользовался для спасения надувным спасательным плотом, называемого в народе ПСН, и подал сигнал бедствия с помощью плавучей дымовой шашки.

Спасателям предстояло эвакуировать пострадавших на борт вертолёта уже с плота, с чем они успешно справились. Стоит отметить мастерство экипажа вертолёта МЧС России, так как зависнуть над надувным плотом требует особых навыков и умений, ведь ПСН обладает повышенной парусностью.

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