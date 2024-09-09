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  4. Детский алкоголизм в 4 раза быстрее, чем взрослый — врачи-наркологи предупреждают

Детский алкоголизм в 4 раза быстрее, чем взрослый — врачи-наркологи предупреждают

13:20
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Детский алкоголизм в 4 раза быстрее, чем взрослый — врачи-наркологи предупреждают

Если у взрослого человека хронический алкоголизм формируется за 5-10 лет, то у ребенка – в 4 раза быстрее, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями организма. У ребенка в мозговой ткани меньше белка и больше воды, в которой хорошо растворяется этанол, что улучшает его усвояемость.

Лишь 7% спирта выводится из детского организма почками и легкими, а остальная его часть действует как токсин и отравляет все органы. В результате наступает привыкание.

Злокачественное течение алкоголизма у ребенка объясняется тем, что его организм еще не сформирован. Его ЦНС не может долго противостоять разрушительному воздействию спиртного, и необратимые последствия наступают очень быстро.

Самая тяжелая форма заболевания - врожденный алкоголизм. Он диагностируется у детей, чьи родители продолжали пьянствовать в период зачатия и беременности. Если ребенок получал этанол в утробе матери, он часто плачет, потому что ему нужна привычная доза. Такому младенцу достаточно смочить губы водкой, и он сразу успокоится.

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