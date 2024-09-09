Оперативное совещание правительства Камчатки начнётся сегодня в 14:00

Оперативное совещание правительства Камчатки в прямом эфире пройдёт сегодня, 9 сентября. В 14:00 жители полуострова смогут увидеть, какие задачи ставит правительству субъекта губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания.

Трансляция будет вестись на RuTube и YouTube-каналах регионального правительства, а также на страницах губернатора Камчатского края во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, решение о переводе совещания с руководителями краевых исполнительных органов государственной власти в публичный формат работы было принято Владимиром Солодовым.