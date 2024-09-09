За легитимностью выборов в артели «Колхоз Красный труженик» на Камчатке может проследить любой желающий

На Камчатке на процедуре выборов органов управления в рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик» будут работать камеры видеонаблюдения, по которым любой желающий сможет проследить за легитимностью голосования. Мероприятия пройдут 24-25 сентября в ДК «Маяк» села Запорожье.

«На запланированной в сентябре процедуре голосования, которая состоится в артели, будут применяться система видеонаблюдения по тем же параметрам, тем же методикам, как и при организации проведения выборов федерального и регионального масштаба в Российской Федерации. На данный момент, с представителями артели согласовано шесть мест установки камер видеонаблюдения. Девятого сентября специалисты с оборудованием вылетят к месту проведения выборов для монтажа и настройки оборудования», - сообщил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселёв.

Министр отметил, что процедура голосования будет транслироваться онлайн и любой желающий, перейдя по публичной ссылке, сможет посмотреть за ходом проведения выборов. Все записанные в этот день видеоматериалы, будут храниться в облачных сервисах более тридцати суток. Это делается для контроля, повышения прозрачности и легитимности голосования. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, ранее по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в правительстве региона создана рабочая группа для оказания содействия в проведении выборов органов управления Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик» для недопущения нарушения прав и законных интересов членов и работников артели и снижения социальной напряженности в селе Запорожье Озерновского городского поселения.