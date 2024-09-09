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  4. Алкогольная зависимость детей - угроза государству

Алкогольная зависимость детей - угроза государству

16:35
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Алкогольная зависимость детей - угроза государству

Величайшей проблемой современности является алкоголизм, производным от которого является алкоголизм детей, появившийся в постсоветское время на территории России. Речь идет об алкоголизме детей до 18 лет, который начинает проявляться у детей в раннем детстве, продолжая развитие в период школьного возраста и заканчивая подростковым возрастом.

Алкоголизм чаще всего диагностируется в возрасте 10-14 лет, но есть случаи и более раннего наступления зависимости. Так, медики сообщают о малышах до 3 лет с выраженными симптомами болезни.

Проведенный анонимный опрос школьников России свидетельствует о том, что пробуют алкоголь впервые дети уже с 12 лет. Пять из десяти девушек и три из десяти юношей уже потребляют алкоголь систематически. Детский алкоголизм в России развивается стихийно, что может привести к непреодолимым последствиям, поскольку он лишает детей возможности развиваться духовно, обучаться и развивать свои таланты.

Алкоголизм у детей протекает иначе, чем у взрослых, и имеет ряд характерных особенностей: быстрое привыкание к спиртному; злокачественное течение заболевания; употребление больших объемов алкоголя залпом; быстрое наступление запоев; низкая эффективность лечения.

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