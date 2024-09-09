Выплаты семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке должна быть без проволочек, содействие максимальным — Владимир Солодов

За мерой поддержки на сегодня обратились девять семей родственников погибших, сообщили в камчатском правительстве. Семьи погибших в катастрофе МИ-8 на Камчатке могут получить региональную выплату в размере 300 тысяч рублей – соответствующее решение принято по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Будет абсурдом, если семьям, не находящимся на Камчатке, пришлось бы специально лететь к нам для подачи заявления на выплату. В этой связи прошу отслеживать данную ситуацию и при необходимости оперативно оказывать содействие в оформлении необходимых документов. Главная суть этой меры поддержки заключается в том, чтобы она была перечислена семьям как можно быстрее», — подчеркнул Владимир Солодов.

Подать заявление на выплату можно как в бумажном, так и в электронном виде.

«Мы сделали упрощённую форму получения данной компенсации, поскольку главная цель — максимально быстро оказать финансовую помощь семьям. На этой неделе начнём осуществлять данную выплату. При этом приказ составлен таким образом, что родственники смогут обратиться за данной выплатой и позже, когда будет завершена генетическая экспертиза и они прилетят на Камчатку. Отмечу также, что краевое министерство социального благополучия взаимодействует с министерствами из других регионов, в которых находятся родственники погибших и там на местах работают с ними», — сообщила заместитель председателя правительства Виктория Сивак.

Страховые выплаты в размере 2 млн рублей будут производиться компанией «Согласие». Срок получения составляет до 6 месяцев в зависимости от степени родства, сроков вступления в наследство и иных факторов. Дополнительно к выплатам страховой компании Витязь-Аэро выплатит родственникам погибшим компенсацию в размере 1 млн рублей.

«Краевое министерство социального благополучия активно включилось в работу и с членами семей погибших. Были сформированы списки и определено, кто из них летит на территорию Камчатского края. Приобретение билетов и расходы по отправке тел взяли на себя компании Витязь-Аэро и Аэрофлот. На сегодня опознано 6 тел, для опознания 7-го ожидается приезд мамы туристки из Казахстана. Для опознания остальных тел необходимо проведение генетической экспертизы в Хабаровске. Эта работа занимает примерно две недели с момента взятия проб у родственников. По результатам экспертизы будет организована работа по отправке тел к местам захоронения», — сказал Роман Василевский.