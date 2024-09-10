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  4. Выездная диспансеризация состоялась в ФОК «Звездный» на Камчатке

Выездная диспансеризация состоялась в ФОК «Звездный» на Камчатке

10:01
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Выездная диспансеризация состоялась в ФОК «Звездный» на Камчатке

Профилактический медицинский осмотр прошли сотрудники Петропавловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в мобильных медицинских модулях.

«Пройти обследование мы пригласили также и членов семей сотрудников комплекса. Всего на осмотр было подано 69 заявок», — рассказала врач по медицинской профилактике Камчатского центра общественного здоровья Виктория Алексеева.

В мобильных модулях можно пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию и сдать необходимый биоматериал. Кроме того, участники медосмотра могут пополнить свои знания по профилактике заболеваний, получив от специалистов Центра полезную печатную продукцию.

Напомним, в рамках выездного осмотра выявляются хронические неинфекционные заболевания (сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы) и злокачественные новообразования. Проверить свое здоровье могут трудовые коллективы предприятий и учреждений, не отходя далеко от рабочего места.

Заявки для проведения выездного профилактического осмотра на предприятии принимаются по телефону 89245861823.

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