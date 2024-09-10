Олег Абрамов рассказал об идее создания популярной исторической песни «Петропавловск»

Автор хита «Петропавловск» о героической обороне Петропавловского порта – группа Radio Tapok стала звёздным гостем Дня города, который прошел в субботу, 7 сентября. Лидер группы Олег Абрамов после выступления на главной сцене краевой столицы поделился идеей создания популярной исторической песни. Он отметил, что 170-летие обороны – знаменательная и очень сильная дата.

«Мне нравятся сильные истории, у которых есть стержень. В Петропавловске действительно живут люди сильные духом – как и предки, которые открыли этот край, заселили его. Самое важное – помнить об этом, помнить, кто мы, помнить о наших героях. Если мы не будем знать о своих предках и чтить их память, то жить бесцельно. Я продолжу писать военно-исторические песни и радовать людей, которым это интересно», - сказал артист.

Отметим, что в этом году все праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, были совмещены с мероприятиями в честь 170-летия героической обороны Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что героическая оборона – это яркая страница истории города, которая стала одной из ключевых для присвоения Петропавловску-Камчатскому статуса «Город воинской славы».

Больше фото с концерта здесь: https://kamtoday.ru/news/society/lider-gruppy-radio-tapok-v-petropavlovske-deystvitelno-zhivut-lyudi...

О том, как прошла театрализованная постановка в честь 170-летия обороны Петропавловского порта, смотрите в фоторепортаже фотографа ИА «Камчатка» Виктора Гуменюка: https://kamtoday.ru/photos/teatralizovannaya-postanovka-v-chest-170-letiya-oborony-petropavlovskogo-...