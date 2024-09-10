8 инновационных противолавинных опор установили в Камчатском крае

В Камчатском крае специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили работы по защите высоковольтной линии ВЛ-201 от возможного схода лавин — последние три противолавинные опоры установлены у подножия Вилючинского вулкана. Всего на высоковольтной линии, идущей от Мутновской геотермальной станции установлено восемь инновационных противолавинных опор. Опоры отличаются от типовой своей конструкции – это 24-метровая многогранная конструкция, внутри на треть высоты залитая бетоном.

«Линия «Авача-МГеоЭС» является основной, обеспечивающей около 30 процентов всей электроэнергии, потребляемой центральным энергоузлом Камчатского края. Она эксплуатируется в очень сложных климатических условиях: ветровые нагрузки до 60 м/с, гололёд и лавины, объём которых составляет от 1 миллиона до 2,5 миллиона м³. Опоры установлены в местах наиболее подверженных сходу снежных масс с вулкана. За время существования этой высоковольтной линии лавины несколько раз полностью разрушали опоры. Последний раз это произошло 29 декабря 2018 года, когда сошедшая лавина уничтожила две 25-метровые металлические опоры», - об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Камчатскэнерго.

Как отметил генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков, проект по защите высоковольной линии от лавин является уникальным и не имеет аналогов на территории Дальневосточного федерального округа. Результаты реализации проекта будут использованы при строительстве и реконструкции высоковольтных линий, находящихся в горных лавиноопасных районах РФ.

О том, как из природного тепла Земли получают электричество, кто докучает работникам Мутновской ГеоЭС, чего не хватает вахтовикам во время двухнедельной смены и чем важна «шайба» читайте в архивном экспресс-репортаже фотопроекта «Посторонним В» «Мутновская ГеоЭС: Тепло земли во благо людям»: https://kamtoday.ru/news/articles/mutnovskayageoes-teplo-zemli-vo-blago-lyudyam/