Чего не хватает в организме, если «хочется выпить»... — отвечают врачи

По словам медиков, если, например, хочется пропустить рюмку по вечерам, это может сигнализировать о нехватке серотонина - гормона счастья и удовольствия, регулирующего настроение, аппетит, сон и либидо. Его уровень снижается при стрессе, депрессии, недосыпе или неправильном питании.

Чтобы повысить концентрацию серотонина, нужно употреблять продукты, богатые триптофаном - аминокислотой, из которой он образуется. К ним относятся бананы, финики, индейка, курица, творог, яйца, орехи и семена.

Если на праздниках или в компании тоже постоянно тянет выпить, это может свидетельствовать о недостатке дофамина - гормона радости и мотивации. Он стимулирует мозг к действию и вознаграждает его за достижения.

Уровень дофамина повышается при занятии любимым делом, хобби, спортом в общении с интересными людьми. Для увеличения его концентрации рекомендуется заниматься тем, что приносит радость и удовлетворение.

Также полезно ввести в рацион продукты, содержащие фенилаланин — аминокислоту, из которой синтезируется гормон. К ним относятся: шоколад, авокадо, бобовые, соя и молочные продукты.