Какая еда заменит алкоголь — отвечают медики

Последствия выпивки: тревога, раздражительность, бессонница, головные боли и депрессия. Алкогольная зависимость сама по себе является источником стресса.

Если хочется расслабиться и успокоиться, нужно найти другие способы.

Одним из таких способов может стать пища, как возможность и насытиться, и улучшить настроение. Но не все продукты одинаково полезны и эффективны для снижения стресса. Некоторые из них, наоборот, усугубляют ситуацию, если употреблять их в избытке.



Например, жирная, соленая и сладкая пища повышает уровень холестерина, давление и сахар в крови, что негативно сказывается на самочувствии и настроении. Поэтому лучше выбирать продукты, содержащие витамины, минералы, антиоксиданты и полезные жиры.



К ним относятся: овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, рыба, морепродукты и злаки. Они помогут поддержать иммунитет, укрепить нервы и повысить энергию. Для многих «антидепрессантом» становится не только употребление вкусного блюда, но и сам процесс его приготовления. Главное, помнить о свойствах продуктов и соблюдать правило «золотой тарелки».