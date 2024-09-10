Сотрудники Камчатгидромета отметили 90-летие со дня основания

Камчатская гидрометеорологическая служба отметила 90-летие со дня основания. С праздником сотрудников Камчатгидромета поздравил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

«Самое первое, что мы делаем в утренние часы – это смотрим прогноз погоды на день. Потому что на Камчатке очень переменчивая погода. За прогнозированием погоды, конечно, стоят люди, хочу поздравить работников и ветеранов отрасли с юбилеем службы, тех людей, которые стоят на дальних гарнизонах, которые снабжают нас ценной информацией. За работниками службы стоит безопасность перелётов, чёткая работа спасателей и многое другое. Хочу пожелать здоровья, успехов в работе и, конечно, семейного благополучия», - поздравил Роман Василевский.

Также к празднику приурочили презентацию книги «Служба погоды Камчатского края: трасса длинною 90 лет…» камчатского писателя Николая Бугая. В книге описаны все моменты становления и развития гидрометеорологической службы региона.

Справка: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической, гелиогеофизической информации, в информации о состоянии окружающей среды, её загрязнении, в том числе экстренной информацией на территории Камчатского края и прилегающих к нему акваториях Тихого океана, Берингова и Охотского морей.