15 жителей Камчатки наказали за антисанитарию в магазинах с фруктами и овощами

В Камчатском крае предпринимателей привлекли к ответственности за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В связи с выявлением случаев заболевания несовершеннолетних иерсиниозом Елизовской городской прокуратурой в августе текущего года проведены выездные проверки трёх хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию овощей и фруктов в торговых точках. Установлены многочисленные факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«В частности, объекты торговли были захламлены пропавшими продуктами, не соблюдались условия хранения и температурный режим, обнаружены следы жизнедеятельности грызунов, в торговых помещениях полы имели сквозные дыры, стены в плесневелых подтеках, у персонала отсутствовали медицинские книжки. Сведений о какой-либо уборке, дезинфекции и дератизации собственники представить не смогли», - сообщила ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

По итогам надзорных мероприятий судом приостановлена деятельность одного индивидуального предпринимателя, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 15 лиц. Фактическое устранение нарушений остается на контроле.

Аналогичная проверка в Петропавловске-Камчатском ещё не завершена.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», этим летом в Камчатском крае зафиксирован рост заболеваемости иерсиниозами. Управление Роспотребнадзора проводило работу по выявлению источников заболевания. А глава Камчатского края Владимир Солодов получил от жителей Петропавловска-Камчатского несколько жалоб на санитарное состояние торговой базы на восьмом километре. Губернатор отметил, что согласен с негативной оценкой этой территории и пообещал лично туда приехать.