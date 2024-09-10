Двенадцать депутатов Думы Петропавловска поддержали поездку хора «Кредо» на фестиваль «Россия. Дети»

Всероссийская Ассамблея хоров и оркестров России «Поём для мира – 2024», часть культурно-образовательного проекта «Россия. Дети», рассказали ИА «Камчатка» в Гордуме ПКГО. Для участия в нём в детский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае, отправилась делегация с Камчатки: 26 учеников и 3 преподавателя Детской музыкальной школы №6 имени Г.В. Свиридова.

«Двенадцать депутатов Городской Думы приняли решение о поддержке хора «Кредо» Детской музыкальной школы № 6 имени Г.В. Свиридова и выделении в 2024 году финансирования на организацию поездки во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Это Мария Белкина, Александр Богданов, Наталья Иванова, Александр Каминский, Василий Колядка, Борис Лесков, Константин Лосев, Анатолий Наумов, Павел Ника, Денис Павленко, Ирина Рыкова и Саргис Сароян. Мы благодарим депутатский корпус за вклад в развитие культуры нашего города и возможность показать свои таланты на самом высоком уровне!», — рассказали в музыкальной школе.

Гран-при в номинации «Детский хор» старшая возрастная группа присуждён Старшему хору «Кредо»

Диплом Лауреата I степени в номинации «Вокальный ансамбль» старшая возрастная категория присуждён Вокальному ансамблю «Прелестные глазки», также как и специальный приз «Диплом за лучшее исполнение западноевропейской музыки»

«Финансирование поездки осуществлялось из разных источников: муниципального бюджета, родительских средств, а также финансовых средств в рамках наказов депутатов Городской Думы Петропавловска-Камчатского на 2024 год», — сообщили в пресс-службе Гордумы ПКГО.

справочно: Хор «Кредо» Детской музыкальной школы № 6 имени Г.В. Свиридова основан в 1993 году. Художественный руководитель коллектива — Заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Кознова, концертмейстер – Наталья Фомина.

Солисты хора «Кредо» были включены в состав «Детского хора России», созданного по инициативе народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева, и представляли Дальневосточный Федеральный округ на премьерном выступлении на сцене Мариинского оперного театра в Санкт-Петербурге, на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи и ряде других крупных и значимых мероприятий в жизни России.

В репертуар хора входят десятки разных в жанровом и стилевом отношении произведений: народная музыка стран мира, исполняемых на языке оригинала, обработки русских народных песен, духовная православная и западноевропейская музыка, русская и зарубежная классика, джазовая и эстрадная музыка в аранжировке художественного руководителя коллектива.