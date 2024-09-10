Владимир Солодов призвал создавать оздоровительные лагеря в отдалённых районах Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём выступлении на оперативном совещании обратил внимание на востребованность учреждений для детского отдыха у жителей полуострова и призвал усиливать работу в отдалённых районах.

«Ту инфраструктуру, которая у нас есть, нужно расширять и достраивать, чтобы все желающие семьи с детьми могли воспользоваться этими услугами. Правильное направление – развитие детского отдыха и в отдалённых районах Камчатки, например, на острове Беринга. Однако с учётом специфики Командорских островов нужно понимать, что количество детей в лагере будет ограниченным. Очень хорошо, что в Усть-Камчатском районе работает детский лагерь. Необходимо думать об организации такого отдыха также в других районах», — сказал Владимир Солодов.

О планах по организации детского отдыха рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«С прошлого года на Камчатке реализуется цифровой сервис подачи заявлений на приобретение электронных путёвок. В этом году им воспользовалось почти 400 родителей. Сейчас ведётся работа по расширению инфраструктуры детского оздоровительного лагеря имени Ю. Гагарина, на территории которого базируется региональный центр Сириус. Вместимость лагеря составляет 120 мест. Достраиваются два дополнительных корпуса, их общая вместимость составит 104 места. Также до конца этого года будет возведён модульный корпус на 50 мест. Таким образом общая вместимость лагеря составит 274 места и за летний период в нём смогут отдохнуть 822 школьника. Планируем перевести его на круглогодичный формат работы с расширением направлений работы», — сказала Александра Лебедева.

Новый проект, который будет реализован совместно с инвестором — ГК «Галс-Девелопмент» — новый круглогодичный лагерь вместимостью 210 человек. В летнее время на его территории будет размещаться палаточный лагерь на 160 человек. Строительство лагеря планируют выполнить на территории недостроенного санатория-профилактория «Океан». Лагерь будет предполагать строительство многофункционального учебного пространства с научными лабораториями, проведением практических занятий по естественным наукам, мастерской по судостроению, актовым залом со сценой, столовой и спортивными сооружениями.

Кроме того, Александра Лебедева сообщила, что на Командорских островах с 2019 года школьники села Никольское получают уникальный опыт и знания в полевых условиях. Для работы данного лагеря используются гостевые дома в бухте Буян и в планах расширение данной инфраструктуры. Правительство Камчатского края намерено включить данный лагерь в реестр палаточных, что позволит в дальнейшем увеличить число отдыхающих детей не только с Камчатки, но и других регионов страны. К работе лагеря будут привлечены камчатские студенты и молодёжь.

Добавим, в этом году в рамках летней оздоровительной кампании на Камчатке отдохнуло 12298 детей. Из них чуть менее 8800 отдохнули в пришкольных лагерях. В лагере имени Ю. Гагарина отдохнуло 360 детей, в ДОЛ «Волна» 1280 ребят, «Альбатросе» — 984, «Металлисте» — 570, в муниципальном лагере Усть-Камчатского района «В сопках» — 80 детей.