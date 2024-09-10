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  4. За год россияне выпили свыше 9 миллиардов литров спиртного

За год россияне выпили свыше 9 миллиардов литров спиртного

16:59
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За год россияне выпили свыше 9 миллиардов литров спиртного

В среднем на каждого жителя страны ежегодно приходится 109 полулитровых бутылок пива и пивных напитков, семь бутылок вина объемом 0,75 л и шесть бутылок водки.

Такие результаты исследования приводит «Тинькофф журнал» вместе с рейтингом самых пьющих регионов. Согласно этим данным, на Камчатке в год приходится 99,5 литров алкоголя на человека.

За год на каждого жителя полуострова продается 139 бутылок пива, 20 водки и 6 вина. При этом среди дальневосточных соседей Камчатка в этом рейтинге отстает от Якутии, Магадана, Чукотки и Сахалина, где на душу населения приходится свыше 111 литров алкоголя в год.

В Камчатском наркологическом диспансере напомнили, что лечение алкоголизма - долгий и кропотливый процесс, а самой популярной методикой остаются «Анонимные алкоголики». Учреждение работает круглосуточно, телефон службы 44-44-24.

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