За год россияне выпили свыше 9 миллиардов литров спиртного

В среднем на каждого жителя страны ежегодно приходится 109 полулитровых бутылок пива и пивных напитков, семь бутылок вина объемом 0,75 л и шесть бутылок водки.

Такие результаты исследования приводит «Тинькофф журнал» вместе с рейтингом самых пьющих регионов. Согласно этим данным, на Камчатке в год приходится 99,5 литров алкоголя на человека.



За год на каждого жителя полуострова продается 139 бутылок пива, 20 водки и 6 вина. При этом среди дальневосточных соседей Камчатка в этом рейтинге отстает от Якутии, Магадана, Чукотки и Сахалина, где на душу населения приходится свыше 111 литров алкоголя в год.



В Камчатском наркологическом диспансере напомнили, что лечение алкоголизма - долгий и кропотливый процесс, а самой популярной методикой остаются «Анонимные алкоголики». Учреждение работает круглосуточно, телефон службы 44-44-24.