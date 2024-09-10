Спорт — великолепная альтернатива спиртному. Медики рекомендуют физнагрузки

Спортивные занятия - один из лучших способов снять стресс, улучшить физическое и психическое состояние. Физические нагрузки помогают выработать эндорфины - гормоны счастья и благополучия. Они снимают боль, улучшают настроение, повышают самооценку и уверенность в себе.

Регулярные спортивные нагрузки позволяют сбросить лишний вес, укрепить мышцы, сердце и сосуды, улучшить кровообращение и метаболизм.

Вид спорта может быть любым - главное, чтобы он приносил удовольствие и не был слишком интенсивным или травматичным. Выбирайте любой вид физической активности - бег, плавание, велосипед, танцы, йога или просто прогулки на свежем воздухе. Любители экстремальных видов активности предварительно обучаются под контролем инструкторов.