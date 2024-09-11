В Камчатском крае проходит массовая вакцинация против гриппа. Кампанию планируют завершить до 1 декабря 2024 года. Заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак отметила, что вакцинация является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений.

«С 4 сентября уже началась Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Мы вступили в осень, дети пришли в организованные коллективы, возвращаются работники из отпусков. Сейчас важна особенная настороженность и мероприятия по информированию населения о мерах личной гигиены, об общественной профилактике и вакцинации. Обращу внимание всех руководителей, ведомств, учреждений о необходимости подключиться к этой информационной кампании», - сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Добавим, традиционно вспышка сезонного гриппа и ОРВИ приходится на осенне-зимние месяцы, и медики советуют сделать прививку за месяц до ожидаемого подъёма заболеваемости, чтобы сформировался иммунитет. А он сформировывается через две недели после прививки и работает в течение одного года. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта, который определит показания и противопоказания. Бесплатно вакцинироваться от гриппа и ОРВИ можно во всех поликлиниках Камчатского края. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.