​Что нужно знать об алкогольной зависимости — ЦОЗ информирует

Зависимость от алкоголя появляется у людей в 35-50 лет, при этом соотношение мужчин и женщин составляет 4:1, рассказали в краевом Центре общественного здоровья

Алкоголизм у слабого пола развивается более агрессивно и остро из-за предрасположенности женской нервной системы к формированию подобной зависимости.



О наличии алкогольной зависимости у человека можно говорить тогда, когда он теряет контроль над своей жизнью при употреблении спиртного. Традиционное лечение от алкоголизма проходит в несколько этапов: от профилактики до медикаментозной терапии.



Постепенно человек выходит на трезвый образ жизни, однако получается это, к сожалению, не у всех.