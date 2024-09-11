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  4. ​Что нужно знать об алкогольной зависимости — ЦОЗ информирует

​Что нужно знать об алкогольной зависимости — ЦОЗ информирует

10:30
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​Что нужно знать об алкогольной зависимости — ЦОЗ информирует

Зависимость от алкоголя появляется у людей в 35-50 лет, при этом соотношение мужчин и женщин составляет 4:1, рассказали в краевом Центре общественного здоровья

Алкоголизм у слабого пола развивается более агрессивно и остро из-за предрасположенности женской нервной системы к формированию подобной зависимости.

О наличии алкогольной зависимости у человека можно говорить тогда, когда он теряет контроль над своей жизнью при употреблении спиртного. Традиционное лечение от алкоголизма проходит в несколько этапов: от профилактики до медикаментозной терапии.

Постепенно человек выходит на трезвый образ жизни, однако получается это, к сожалению, не у всех. 

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