Губернатор Камчатки поручил проверить все аварийные и расселённые здания

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил главам муниципальных образований региона провести проверку зданий, которые могут быть опасны для детей и подростков. Речь идёт о строениях, которые предстоит снести.

«Я прошу проверить все расселенные, заброшенные здания, чтобы они соответствовали требованиям безопасности. В отношении строений, которые находятся в муниципальной и краевой собственности, нужно принять меры там, где это не сделано – оградить, закрыть проходы и в целом ликвидировать доступ. По зданиям, которые находятся в федеральной собственности, в том числе принадлежащие министерству обороны, нужно принимать превентивные меры, обращаться в соответствующие организации, ведомства, при необходимости – в военную прокуратуру. В чьей бы собственности не находился объект, наша с вами задача — обеспечить безопасность людей, предотвратить негативные последствия – такие, как в случае с обветшалым зданием в Елизовском районе, где пострадал ребенок. Если происходит несчастный случай в такой ситуации – это недоработка властей. Прошу повысить активность в вопросах обеспечения безопасности, первостепенно – по наиболее критичным объектам», — сказал Владимир Солодов.

Владимир Солодов поручил главе района Сергею Тюлькину завершить передачу в муниципальную собственность здания бывшего Дома офицеров на 26 километре в городе Елизово. Сейчас строение находится на балансе министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Там напомнили, что 7 сентября текущего года 11-летний мальчик в ходе игры на территории ветхого строения по улице Магистральной из-за обрушения конструкций упал с крыши здания. Пострадавший госпитализирован.