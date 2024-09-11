Пилотный проект «Культурное здоровье» запустят в Камчатском крае

В Камчатском крае во второй половине сентября запустят проект с рабочим названием «Культурное здоровье». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак в ходе оперативного совещания.

«Отмечу, что мы, в летний период, совместно с министерством здравоохранения и министерством культуры Камчатского края, разработали проект и дали ему рабочее название “Культурное здоровье”. Суть проекта заключается в том, что на массовых мероприятиях учреждения культуры, например, в театре, библиотеке, филармонии, будут работать наши медики, чтобы жители региона могли в антракте не только буфет посетить, но и позаботиться о своём здоровье. Там будет возможность пройти вакцинацию от гриппа, также можно будет измерить давление, сделать экспресс тест на уровень холестерина, глюкозы в крови, определить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сделать флюорографию лёгких. Такие совместные мероприятия двух министерств начнут проводить со второй половины сентября. В том числе будут информировать о необходимости вакцинации от гриппа», - сообщила председатель правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Напомним, жители Камчатки могут пройти диспансеризацию. На неё можно записаться через региональный портал госуслуг gosuslugi41.ru, по номеру единого кол-центра 122, а также непосредственно в медицинском учреждении в кабинете диспансеризации.

Диспансеризация проводится в течение двух дней. Сначала обратившийся проходит необходимые обследования, а на следующий день после готовности всех анализов пациента ждёт терапевт или врач профилактического кабинета. Также пациентов может проконсультировать фельдшер. В случае необходимости пациента направляют на второй этап диспансеризации, в котором будет определён объём необходимых исследований для дальнейшего выявления различных заболеваний. На первом этапе процедура позволит выявить имеющиеся проблемы со здоровьем, далее пациента направят к узким специалистам. Только после прохождения двух этапов диспансеризации назначают необходимое лечение и процедуры для восстановления здоровья.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в крае проходит массовая вакцинация против гриппа. Кампанию планируют завершить до 1 декабря 2024 года.