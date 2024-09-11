Защита национальных интересов России будет включена в образовательные стандарты подготовки юристов и управленцев — Ирина Яровая

По инициативе заместителя Председателя ГД компетенции по защите национальных интересов России будут включены в стандарты подготовки юристов и управленцев. Правительство полностью поддержало предложения Ирины Яровой.

«Национальный интерес – это совокупность стратегических целеполаганий, обеспечивающих стратегическое и текущее развитие государства, исходя из глубинных ценностных установок общества. Наши ценностные ориентиры предопределяют наши национальные интересы и они закреплены в нашей Конституции. И предполагает обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов Российской Федерации», — подчеркнула автор инициативы Ирина Яровая.

Правительство поддержало инициативу заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой.

«Компетенция по защите национальных интересов Российской Федерации будет включена в ФГОС ВО нового поколения по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» в рамках перехода на Новую модель образования с 1 сентября 2026 года», — такое решение принято на основании предложений Ирины Яровой, о чем официально сообщается в ответе Министерства науки и образования.

«Учитывая, что защиту национальных интересов обеспечивают люди, крайне важно, что эта компетенция войдёт в обязательную образовательную программу юристов и управленцев. Это вопрос обеспечения национальных интересов на профессиональном уровне», — заключила зампред ГД.