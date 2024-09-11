Детский хор из Петропавловска успешно выступил на всероссийском фестивале

Юные исполнители из Петропавловска-Камчатского завоевали награды на фестивале «Россия. Дети», который проходил во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Гран-при в номинации «Детский хор» (старшая возрастная группа) присужден старшему хору «Кредо» городской детской музыкальной школы № 6 имени Г.В. Свиридова (преподаватель: Заслуженный работник культуры РФ Наталья Кознова, концертмейстер Наталья Фомина).

Диплом Лауреата I степени в номинации «Вокальный ансамбль» (старшая возрастная категория) и специальный приз «Диплом за лучшее исполнение западноевропейской музыки» вручены вокальному ансамблю «Прелестные глазки» (старший состав). Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что в 2024 году культурно-образовательный проект «Россия. Дети» объединил 2500 мальчишек и девчонок из 34 регионов страны, увлечённых живописью, музыкой и танцами.

Одним из проектов фестиваля является Всероссийская Ассамблея хоров и оркестров России «Поём для мира – 2024», участниками которого и стала делегация Камчатского края – 26 учеников и три преподавателя детской музыкальной школы №6, а также родители воспитанников и студенты Камчатского колледжа искусств – выпускники ДМШ №6 разных лет. Финансирование поездки осуществлялось в том числе в рамках наказов депутатам городской думы Петропавловска-Камчатского на 2024 год.

Добавим, что хор «Кредо» Детской музыкальной школе № 6 имени Свиридова начал свою историю в 1993 году. Художественным руководителем этого коллектива уже многие годы является Заслуженный работник культуры РФ Наталья Кознова, концертмейстером – член гильдии концертмейстеров России Наталья Фомина.

В репертуар хора входят десятки разных в жанровом и стилевом отношении произведений: народная музыка разных стран мира, исполняемая на языке оригинала, обработки русских народных песен, духовная православная и западноевропейская музыка, русская и зарубежная классика, джазовая и эстрадная музыка в аранжировке художественного руководителя коллектива. За многие годы своей деятельности старший хор «Кредо» сформировался как профессионально грамотный творческий коллектив со своей индивидуальной манерой исполнительства, отличающейся артистизмом и высокой духовностью.

Солисты хора «Кредо» были включены в состав «Детского хора России», созданного по инициативе народного артиста Российской Федерации Валерия Гергиева, и представляли Дальневосточный федеральный округ на премьерном выступлении на сцене Мариинского оперного театра в Санкт-Петербурге на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи и ещё на ряде крупных и значимых российских мероприятий.