Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Альтернатива алкоголю — живое человеческое общение, уверены медики

Альтернатива алкоголю — живое человеческое общение, уверены медики

13:30
34
Альтернатива алкоголю — живое человеческое общение, уверены медики

Общение и дружеская компания - прекрасный вариант для снижения уровня стресса и поддержки психологического здоровья. Оно помогает почувствовать себя не одиноким, понятым и принятым, обменяться опытом, получить совет или поддержку, просто зарядиться хорошим настроением.

Общение с друзьями, родственниками, коллегами, знакомыми необходимо каждому. Главное, чтобы это были позитивные, добрые и интересные люди, которые не будут критиковать, осуждать или подвергать вас давлению.
Также можно посещать различные клубы по интересам, курсы, тренинги или волонтерские проекты, где легко найти единомышленников и полезно 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Врачи рассказали жителям Камчатки о типах человеческой памяти
Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 2 сентября на Камчатке
Детский алкоголизм в 4 раза быстрее, чем взрослый — врачи-наркологи предупреждают
Алкогольная зависимость детей - угроза государству
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.