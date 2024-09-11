Альтернатива алкоголю — живое человеческое общение, уверены медики

Общение и дружеская компания - прекрасный вариант для снижения уровня стресса и поддержки психологического здоровья. Оно помогает почувствовать себя не одиноким, понятым и принятым, обменяться опытом, получить совет или поддержку, просто зарядиться хорошим настроением.

Общение с друзьями, родственниками, коллегами, знакомыми необходимо каждому. Главное, чтобы это были позитивные, добрые и интересные люди, которые не будут критиковать, осуждать или подвергать вас давлению.

Также можно посещать различные клубы по интересам, курсы, тренинги или волонтерские проекты, где легко найти единомышленников и полезно