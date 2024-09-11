ВМФ проводит командно-штабные учения «Океан-2024»

Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». Они продлятся до 16 сентября.

«Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году, - сообщает Минобороны. - Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

В рамках первого этапа стратегического командно-штабного учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки».

На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше «боевых действий» по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учётом современного характера вооруженной борьбы на море.

В манёврах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

К участию в СКШУ привлекут оперативные группы министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, федеральной службы безопасности, федеральной службы войск национальной гвардии и федеральной службы охраны России, а также воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации.