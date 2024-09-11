Детскую модельную библиотеку торжественно открыли в городе Елизово на Камчатке

На Камчатке второй модельной библиотекой в городе Елизово стала детская библиотека межпоселенческой централизованной библиотечной системы. На средства нацпроекта в учреждении культуры провели ремонт, обновили оборудование и мебель, приобрели новые книги.

«В первую очередь хочу поздравить с новой историей, с новой эпохой, поскольку пространство библиотеки всегда было наполнено особым смыслом, но сегодня создание библиотек нового поколения является для нас одним из любимейших направлений в рамках нацпроекта “Культура”, поскольку модельные библиотеки – место, куда приходят творческие, инициативные люди, где создаются клубы по интересам и, конечно же, рождаются креативные идеи», – сказала министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко.

В переоборудованной по модельному стандарту детской библиотеке разместили «Территорию творчества» – пространство, которое можно из комфортного зала для ежедневного доступа трансформировать в место проведения мероприятий разных форматов. Здесь расположилась импровизационная сцена, сцена-подиум, подвесная система STAS для организации художественных выставок, зона медиа интерактива с игровыми консолями, планшетами, VR-шлемами, 3D принтером, а также в этом пространстве размещена коворкинг зона с тремя автоматизированными рабочими местами. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Пространство «ЗнайЧитай» разделено на две зоны – «Читаем по-взрослому» и «Читайка-холл». Первая зона организована для удобства детей среднего и старшего школьного возраста, вторая, соответственно, предназначена для малышей и их родителей. Отличительная деталь пространства – интерактивный образовательный пол MAGIUM, который с помощью проектора и специального датчика превращается в сенсорную поверхность.

«Я прошлась по библиотеке и поняла, насколько важное дело вы сделали, потому что вы подарили детям новый мир, новую площадку, новое понимание того, как сегодня библиотека может выглядеть. Это показатель того, что посещений будет больше. Благодаря национальному проекту “Культура” мы имеем шестую модельную библиотеку в крае и вторую в Елизове. Вы - лидеры по региону, потому что ещё ни один муниципалитет не открыл вторую библиотеку», – добавила Оксана Прокопенко.

В рамках модернизации библиотека приобрела около 3 тысяч экземпляров литературы, сейчас фонд насчитывает почти 25 тысяч книг и брошюр - это художественная классика и книги современных авторов для детей и подростков, развивающая и учебная литература, справочники, сказки, стихи и книги для детей с ограниченными возможностями здоровья. В детской модельной библиотеке установлена современная комфортная библиотечная мебель, приобретены планшеты, компьютеры, сенсорный киоск, интерактивный пол и настольные игры.

На создание детской модельной библиотеки из федерального бюджета было выделено более 8 миллионов рублей, 80 тысяч рублей в рамках обязательного софинансирования выделили из бюджета края, еще более 80 тысяч рублей было выделено из бюджета Елизовского района.

Детская библиотека в Елизово стала уже шестой модельной библиотекой в крае. Ранее благодаря национальному проекту «Культура» по модельному стандарту были переоборудованы в библиотеки в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, Эссо и Усть-Камчатске.

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